США і Британія можуть відправити до Східної Європи більше військових, - Telegraph

США і Великобританія вивчають можливість відправки по тисячі військових в країни Східної Європи. Йдеться про Румунію, Болгарію та Угорщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними джерел газети в британському Міністерстві оборони, направлення додаткових військових в країни Східної Європи пов'язані з ситуацією навколо України. Співрозмовники видання відзначили, що збільшення військовослужбовців швидше за все відбудеться на північно-східних кордонах НАТО, а не на південному сході.

Як зазначає газета, остаточне рішення поки не прийнято. Однак, розміщення додаткових військових дозволить посилити ударні групи таким чином, щоб вони відповідали тим, які вже знаходяться в Прибалтиці та Польщі.