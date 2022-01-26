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США і Британія можуть відправити до Східної Європи більше військових, - Telegraph

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Лондон, Середа 26 січня 2022 19:53
США і Британія можуть відправити до Східної Європи більше військових, - Telegraph Фото: США і Британія можуть направити в Східну Європу більше військових (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Великобританія вивчають можливість відправки по тисячі військових в країни Східної Європи. Йдеться про Румунію, Болгарію та Угорщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За даними джерел газети в британському Міністерстві оборони, направлення додаткових військових в країни Східної Європи пов'язані з ситуацією навколо України. Співрозмовники видання відзначили, що збільшення військовослужбовців швидше за все відбудеться на північно-східних кордонах НАТО, а не на південному сході.

Як зазначає газета, остаточне рішення поки не прийнято. Однак, розміщення додаткових військових дозволить посилити ударні групи таким чином, щоб вони відповідали тим, які вже знаходяться в Прибалтиці та Польщі.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман вважає, що Росія може напасти на Україну або зараз, або в середині лютого.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон введе санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, причому обмеження можуть зачепити особисто російського лідера Володимира Путіна.

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