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Австрія і Німеччина відкриють спільний кордон з 15 червня

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 10:25
Австрія і Німеччина відкриють спільний кордон з 15 червня
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocal)

В Австрії вже почали пом'якшувати прикордонний контроль

Австрія і Німеччина планують повністю відкрити спільний кордон між країнами з 15 червня. Про це повідомляє АРА.

Зазначається, що вже з п'ятниці, 15 травня, на кордонах між країнами пом'якшують прикордонний контроль - тепер перевірки будуть проводитися вибірково. Крім цього, з сьогоднішнього дня відкрилися деякі невеликі прикордонні переходи між Австрією і Баварією.

Такі домовленості були досягнуті під час розмови між канцлерами Австрії Себастьяном Курцем і Німеччини Ангелою Меркель. Сьогодні, 13 травня, питання про відкриття кордону з Австрією буде обговорено урядом Німеччини.

Також Курц заявив, що також до того часу Австрія планує пом'якшити прикордонний контроль з іншими сусідніми країнами.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнами-членами Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на несуттєві поїздки в Європейському союзі ще на 30 днів - до 15 червня. У ЄС відзначають, що ситуація з коронавірусом в Європі залишається нестабільною.

Раніше РБК-Україна писало, що Австрія планує відкрити кордон з Німеччиною до літа.

Теги Новини України АвстріяГерманиякордон
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