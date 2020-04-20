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У Чехії послабили карантинні заходи

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В країні відкрилися фермерські ринки, ремісничі майстерні, автосалони і салони по догляду за собаками

Уряд Чехії ухвалив рішення

у ВООЗ назвали орієнтовні дати для початку пом'якшення карантинних заходів, введених за пандемії коронавіруса. В організації радять послаблювати обмеження не раніше ніж через 2 тижні.

Додамо, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.

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