У Чехії послабили карантинні заходи

Уряд Чехії ухвалив рішення

у ВООЗ назвали орієнтовні дати для початку пом'якшення карантинних заходів, введених за пандемії коронавіруса. В організації радять послаблювати обмеження не раніше ніж через 2 тижні.

Додамо, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.