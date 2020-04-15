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ВООЗ назвала терміни для початку послаблення карантину

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 17:48
ВООЗ назвала терміни для початку послаблення карантину
Ілюстративне фото (flickr)

ВООЗ закликає країни не поспішати зі скасуванням обмежень

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує починати пом'якшення карантинних обмежень не раніше ніж через два тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ВООЗ відзначила, що будь-які кроки в бік ослаблення карантину необхідно робити поступово, базуючись на оцінці епідеміологічних ризиків, перш ніж будуть прийняті чергові заходи.

"В ідеалі між кожною фазою переходу має бути мінімум 2 тижні (що відповідає инкубаційному періоду COVID-19), щоб було достатньо часу для оцінки ризику нових спалахів та адекватного реагування", - заявили у ВООЗ.

В іншому випадку існує ризик повторного посилення карантину та відновлення зростання захворюваності, додали в організації охорони здоров'я.

Зробити таку заяву ВООЗ спонукала інформація про пом'якшення карантинних обмежень низкою країн. Сьогодні уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого послаблення карантину з 20 квітня. З травня карантин знімати почне Исландия. Часткові пом'якшення обмежень також анонсували в Італії та Іспанії.

Крім того, незважаючи на триваюче зростання заражень і смертей від коронавірусу в Сполучених Штатах Америки, президент Дональд Трамп також анонсував швидке послаблення більшості обмежень. Трамп зазначив, що обговорить скасування карантину з кожним із 50 губернаторів штатів. За його словами, остаточне рішення будуть приймати саме вони, відштовхуючись від епідеміологічної ситуації в штаті.

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