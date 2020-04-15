ВООЗ назвала терміни для початку послаблення карантину

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ВООЗ закликає країни не поспішати зі скасуванням обмежень

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує починати пом'якшення карантинних обмежень не раніше ніж через два тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

ВООЗ відзначила, що будь-які кроки в бік ослаблення карантину необхідно робити поступово, базуючись на оцінці епідеміологічних ризиків, перш ніж будуть прийняті чергові заходи.

"В ідеалі між кожною фазою переходу має бути мінімум 2 тижні (що відповідає инкубаційному періоду COVID-19), щоб було достатньо часу для оцінки ризику нових спалахів та адекватного реагування", - заявили у ВООЗ.

В іншому випадку існує ризик повторного посилення карантину та відновлення зростання захворюваності, додали в організації охорони здоров'я.

Зробити таку заяву ВООЗ спонукала інформація про пом'якшення карантинних обмежень низкою країн. Сьогодні уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого послаблення карантину з 20 квітня. З травня карантин знімати почне Исландия. Часткові пом'якшення обмежень також анонсували в Італії та Іспанії.

Крім того, незважаючи на триваюче зростання заражень і смертей від коронавірусу в Сполучених Штатах Америки, президент Дональд Трамп також анонсував швидке послаблення більшості обмежень. Трамп зазначив, що обговорить скасування карантину з кожним із 50 губернаторів штатів. За його словами, остаточне рішення будуть приймати саме вони, відштовхуючись від епідеміологічної ситуації в штаті.