В Чехии ослабили карантинные меры

Правительство Чехии приняло решение

в ВОЗ назвали ориентировочные даты для начала смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В организации советуют ослаблять ограничения не ранее чем через 2 недели.

Добавим, что в Украине карантин могут начать ослаблять спустя неделю после Пасхи, если во время празднования будут соблюдены все карантинные требования и не будет зафиксировано новой волны заболеваний.