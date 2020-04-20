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У Чехії послабили карантинні заходи

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 22:10
У Чехії послабили карантинні заходи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В країні відкрилися фермерські ринки, ремісничі майстерні, автосалони і салони по догляду за собаками

В понеділок, 20 квітня, у Чехії послабили карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, в країні відкрилися фермерські ринки, ремісничі майстерні, автосалони і салони по догляду за собаками, що стало ще одним кроком до повернення до нормального життя.

Однак в країні все ще діють суворі правила. Так, фермери повинні виставляти продукцію на відстані двох метрів один від одного. Дане рішення дало проблиск надії малим підприємствам, які сильно постраждали від карантину.

Уряд Чехії ухвалив рішення зняти обмеження після того, як спалах коронавіруса стабілізувалася на минулого тижня.

Нагадаємо, у ВООЗ назвали орієнтовні дати для початку пом'якшення карантинних заходів, введених за пандемії коронавіруса. В організації радять послаблювати обмеження не раніше ніж через 2 тижні.

Додамо, що в Україні карантин можуть почати послаблювати через тиждень після Великодня, якщо під час святкування будуть дотримані всі карантинні вимоги та не буде зафіксовано нової хвилі захворювань.

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