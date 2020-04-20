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В Чехии ослабили карантинные меры

Новости » Коронавирус     20.04.2020 - 22:10
В Чехии ослабили карантинные меры
Иллюстративное фото (РБК-Укрина)

В стране открылись фермерские рынки, ремесленные мастерские, автосалоны и салоны по уходу за собаками

В понедельник, 20 апреля, в Чехии ослабили карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, в стране открылись фермерские рынки, ремесленные мастерские, автосалоны и салоны по уходу за собаками, что стало еще одним шагом к возвращению к нормальной жизни.

Однако в стране все еще действуют строгие правила. Так, фермеры должны выставлять продукцию на расстоянии двух метров друг от друга. Данное решение дало проблеск надежды малым предприятиям, сильно пострадавшим от карантина.

Правительство Чехии приняло решение снять ограничения после того, как вспышка коронавируса стабилизировалась на прошлой неделе.

Напомним, в ВОЗ назвали ориентировочные даты для начала смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. В организации советуют ослаблять ограничения не ранее чем через 2 недели.

Добавим, что в Украине карантин могут начать ослаблять спустя неделю после Пасхи, если во время празднования будут соблюдены все карантинные требования и не будет зафиксировано новой волны заболеваний.

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