У Чехії оприлюднили дату відкриття міжнародних пасажирських перевезень

уряд Чехії планує відкрити кордони з Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

Крім того, Німеччина продовжила контрольний режим на кордонах до 15 травня. Дане рішення було направлено на затвердження в Європейську комісію.

Додамо, що з 24 квітня уряд Чехії послабило карантин і дозволив громадянам вільно переміщатися по країні, а також виїжджати за її межі.