В Чехии обнародовали дату открытия международных пассажирских перевозок

правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Кроме того, Германия продлила контрольный режим на границах до 15 мая. Данное решение было направлено на утверждение в Европейскую комиссию.

Добавим, что с 24 апреля правительство Чехии ослабило карантин и разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы.