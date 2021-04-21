У Чехії масштабна спецоперація: затримали причетних до боїв проти України на Донбасі

Національний центр з боротьби з організованою злочинністю при кримінальній поліції та слідчій службі Чехії провів масштабну спецоперацію. Затримали підозрюваних у боях проти України на Донбасі або у плануванні чи організації таких поїздок.

Чеські правоохоронці провели масштабну операцію, під час якої було затримано як мінімум п'ятьох чехів, членів воєнізованих формувань.

Сотні поліцейських взяли участь в спецоперації проти чехів, які є членами деяких воєнізованих об'єднань. Поліція підозрює затриманих у тому, що вони виїжджали воювати в Україну на стороні проросійських сепаратистів або планували або організовували такі поїздки.

"Усім цим керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі. Тих, кого вже вислав МЗС", - пише одне з видань.