ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації

Новость на русском →
Чехія, Понеділок 22 серпня 2022 18:51
Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації Фото: Чехи надіслали мільйон доларів для ЗСУ на роковини радянської окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На роковини окупації Чехословаччини в 1968 році чехи переказали на підтримку української армії майже мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Посольства України в Чехії.

Адвокат Петр Нємец та ініціатива "Зброю Україні" організували флешмоб у Чехії, який мав назву "Перерахуймо українським військовим 1968 крон". Результатом цього стала допомога, яка сягнула майже мільйона доларів, а участь взяли понад 14 тисяч чехів.

Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий прокоментував ініціативу та заявив, що чехи вже пережили досвід окупації в 1968 році, тому чудово усвідомлюють сьогоднішню трагедію українського народу.

"З підтримкою наших найближчих друзів, до яких безперечно належить і Чеська Республіка, Україна зможе відбити напад держави-агресора й захистити своє право на життя у свободі та демократії", - заявив Усатий.

54 року тому в ніч з 20 на 21 серпня територію Чехословаччини окупували війська Варшавського договору, обірвавши надії чеського та словацького народу на вільне демократичне життя.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Петр Фіала закликав продовжувати допомагати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна в Україні
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії