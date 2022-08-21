Не хочемо, щоб сусідкою стала Росія: прем'єри Чехії та Словаччини закликали допомагати Україні
Прем'єр-міністри Чехії та Словаччини в річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні.
Про це заявили повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єрів.
Петро Фіала і Едуард Хегер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.
"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія виявилася нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Хегер.
"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися", - додав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.
Раніше повідомлялося, що уряд Словаччини не припинятиме військову підтримку України, незважаючи на всі зусилля Росії вплинути на громадську думку в країні.
Також ми писали, що Чехія запропонувала ЄС переглянути стратегію відносин з РФ. На думку Праги, нинішні принципи, на яких ґрунтуються європейсько-російські відносини, застаріли.
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