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Чехи прислали миллион долларов для ВСУ на годовщину советской оккупации

Новина українською →
Чехия, Понедельник 22 августа 2022 18:51
Чехи прислали миллион долларов для ВСУ на годовщину советской оккупации Фото: Чехи прислали миллион долларов для ВСУ на годовщину советской оккупации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На годовщину оккупации Чехословакии в 1968 году чехи перевели на поддержку украинской армии почти миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Посольства Украины в Чехии.

Адвокат Петр немец и инициатива "оружие Украины" организовали флешмоб в Чехии, который назывался"перечислим украинским военным 1968 крон". Результатом этого стала помощь, которая достигла почти миллиона долларов, а участие приняли более 14 тысяч чехов.

Временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый прокомментировал инициативу и заявил, что чехи уже пережили опыт оккупации в 1968 году, поэтому прекрасно осознают сегодняшнюю трагедию украинского народа.

"С поддержкой наших ближайших друзей, к которым бесспорно относится и Чешская Республика, Украина сможет отразить нападение государства-агрессора и защитить свое право на жизнь в свободе и демократии", - заявил Усатый.

54 года назад в ночь с 20 на 21 августа на территорию Чехословакии и оккупировали войска Варшавского договора, оборвав надежды чешского и словацкого народа на свободную демократическую жизнь.

Напомним, что недавно премьер-министр Петр Фиала призывал продолжать помогать Украине.

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