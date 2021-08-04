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Чаус після затримання НАБУ знову опинився в ізоляторі СБУ

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Україна, Середа 04 серпня 2021 01:50
Чаус після затримання НАБУ знову опинився в ізоляторі СБУ Фото: Микола Чаус, колишній суддя (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус був затриманий НАБУ в лікарні Феофанія. Після цього він був доставлений в ізолятор СБУ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

За словами джерела видання, колишній суддя був доставлений в ізолятор СБУ.

"Чаус доставлений в ізолятор Служби безпеки України, її співробітники продовжують забезпечувати його безпеку", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Як відомо, раніше НАБУ затримало Чауса в лікарні Феофанія і вручило йому повістку про обрання запобіжного заходу. До цього він утримувався в ізоляторі СБУ, після чого отримував медичну допомогу.

Нагадаємо, що НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. У НАБУ завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.

Раніше повідомлялося, що Чаус сам попросив допомоги у СБУ.

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