Чаус після затримання НАБУ знову опинився в ізоляторі СБУ

Колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус був затриманий НАБУ в лікарні Феофанія. Після цього він був доставлений в ізолятор СБУ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Як відомо, раніше НАБУ затримало Чауса в лікарні Феофанія і вручило йому повістку про обрання запобіжного заходу. До цього він утримувався в ізоляторі СБУ, після чого отримував медичну допомогу.

"Чаус доставлений в ізолятор Служби безпеки України, її співробітники продовжують забезпечувати його безпеку", - повідомив один зі співрозмовників видання.

За словами джерела видання, колишній суддя був доставлений в ізолятор СБУ.

Нагадаємо, що НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. У НАБУ завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.

Раніше повідомлялося, що Чаус сам попросив допомоги у СБУ.