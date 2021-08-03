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НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії"

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 21:42
НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії" Фото: НАБУ заявило про затримання Миколи Чауса (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Дмитро Левицький

Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екс-судді Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні хабаря. Мова про Миколу Чауса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ та джерело в правоохоронних органах.

"Щойно у лікарні "Феофанія" детективи НАБУ затримали екс-суддю Дніпровського райсуду Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди", - заявили в НАБУ.

Чаусу вручили клопотання про застосування запобіжного заходу, рішення щодо якого має завтра, 4 серпня, ухвалити Вищий антикорупційний суд України.

Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках

Нагадаємо, на початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі після того, як він не зміг там отримати політичний притулок. З того часу ніхто не знав, де перебуває Чаус, але була інформація, що його вивезли на територію України.

Минулої п'ятниці Чаус знайшовся у селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

СБУ допитала Чауса про його викрадення та взяла під захист. Однак в НАБУ вимагали віддати Чауса детективам, оскільки він фігурує у справі про отримання хабаря.

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НАБУ Николай Чаус Задержание
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НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії"
НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії"
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