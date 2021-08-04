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Чаус после задержания НАБУ снова оказался в изоляторе СБУ

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Украина, Среда 04 августа 2021 01:50
Чаус после задержания НАБУ снова оказался в изоляторе СБУ Фото: Николай Чаус, бывший судья (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус был задержан НАБУ в больнице Феофания. После этого он был доставлен в изолятор СБУ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источника издания, бывший судья был доставлен в изолятор СБУ.

"Чаус доставлен в изолятор Службы безопасности Украины, ее сотрудники продолжают обеспечивать его безопасность", – сообщил один из собеседников издания.

Как известно, ранее НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания и вручило ему повестку об избрании меры пресечения. До этого он содержался в изоляторе СБУ, после чего получал медицинскую помощь.

Напомним, что НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В НАБУ завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.

Ранее сообщалось, что Чаус сам попросил помощи у СБУ.

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Служба безопасности Украины Николай Чаус
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