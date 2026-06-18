ChatGPT работает, пока вы спите: OpenAI запустила новую функцию

OpenAI приступила к развертыванию масштабного обновления для ChatGPT, которое добавляет полноценную функцию планирования задач на будущее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ChatGPT на платформе X.
Раньше пользователям приходилось каждый раз вручную вводить запросы для получения свежих данных или аналитики. Теперь ChatGPT получил отдельный раздел Scheduled (Запланированное), который будет отображаться в боковой панели интерфейса.
В этом разделе пользователи смогут видеть все активные будущие задачи, которые они поручили ИИ. Прямо с этой страницы можноприостанавливать задачи, редактировать условия запроса или полностью удалять их.
Разработчики существенно модернизировали архитектуру обработки отложенных промптов, сделав их выполнение значительно быстрее и надежнее. При создании задания чат-боту можно указать как точное время (например, 9:00), так и более широкий временной интервал - утро, день или вечер.
Одной из самых интересных возможностей обновления стала функция проактивного мониторинга.
Пользователи могут настроить ИИ так, чтобы он самостоятельно в определённое время искал информацию в интернете или проверял данные в подключённых сторонних приложениях, а затем выдавал готовый отчёт.
Вместе с запуском планировщика OpenAI объявила о закрытии функции Pulse - персонализированных ежедневных сводок новостей, которые появились в прошлом году.
Примечательно, что владельцы премиум-подписок Pro смогут пользоваться Pulse ещё в течение 14 дней.
В дальнейшем для создания ежедневных дайджестов и резюме пользователям рекомендуется настроить автоматические промпты через новый календарный хаб.
В настоящее время функция Scheduled становится доступной для пользователей платных тарифных планов Plus, Pro, Business и Enterprise. О сроках появления планировщика задач для бесплатных аккаунтов компания пока не сообщает.