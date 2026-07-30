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Частка місцевих податків у доходах громад впала до 22-23%: у Раді назвали причини

11:44 30.07.2026 Чт
3 хв
Що найбільше б'є по фінансовій спроможності громад?
aimg Олег Хомчук
Частка місцевих податків у доходах громад впала до 22-23%: у Раді назвали причини Частка місцевих податків у доходах громад знизилася (фото: пресс-служба НБУ)
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Частка місцевих податків і зборів у власних доходах загального фонду місцевих бюджетів знижується: з майже 27% у 2019 році до приблизно 22-23% сьогодні. Найпомітніше просіла плата за землю – за п'ять років вона втратила близько 10 відсоткових пунктів.

Про це РБК-Україна повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Головне:

  • Падіння частки місцевих податків: Частка місцевих податків і зборів у власних доходах громад скоротилася з 27% (у 2019 році) до 22–23% сьогодні.
  • Найбільша втрата плата за землю: За 5 років цей показник упав на 10 відсоткових пунктів.
  • Опора бюджетів та точки зростання: Понад 50% усіх місцевих податків формує єдиний податок.
  • Проблема в обліку: Скорочення надходжень пов’язане не лише з руйнуваннями від війни, а й із "технічною прогалиною" – майно та платники, яких немає в реєстрах, не потрапляють до бюджету.

За її словами, місцеві податки й збори останніми роками формують у середньому близько чверті власних доходів місцевих бюджетів. Водночас у структурі цих надходжень домінує єдиний податок – на нього припадає понад половину, тоді як плата за землю поступово втрачає позиції.

Причини такого падіння, наголосила Шуляк, відомі:

  • частина земель через повномасштабне вторгнення вимушено вилучена з обігу;
  • відсутня економічно обґрунтована оцінка землі;
  • у деяких громадах досі не завершена інвентаризація, а реєстри заповнені не на 100%.

"Фінансова спроможність громад сьогодні – це питання стійкості держави під час війни й запорука майбутнього відновлення. Саме громади тримають на собі критичні послуги, приймають переміщених людей, ремонтують інфраструктуру. І чим міцніший їхній власний дохідний фундамент, тим менше вони залежать від трансфертів і тим більше здатні планувати наперед", – зазначила Шуляк.

Вона додала, що зниження частки місцевих податків почасти пояснюється не відсутністю ресурсу як такого, а тим, що частина землі, нерухомості та платників просто випадає з поля зору системи обліку.

Тобто йдеться не лише про об'єктивні втрати через війну, а й про технічну прогалину – те, чого немає в реєстрі, здебільшого немає й у бюджеті.

Водночас, підкреслила Шуляк, є й показник протилежної динаміки: надходження від податку на нерухомість серед місцевих податків зростають найдинамічніше. Це вказує на прихований потенціал – зокрема в поверненні до оподаткування об'єктів, яких сьогодні просто немає в реєстрах.

"Зниження частки місцевих податків у доходах громад – це поєднання об'єктивних наслідків війни й неповних облікових даних, а не ознака вичерпання самого джерела надходжень", – резюмувала голова парламентського комітету.

Раніше у Верховній Раді заявили про потребу у 40 млрд грн із держбюджету на плани стійкості та підготовку громад до зими. Олена Шуляк наголосила, що ефективне використання цих коштів потребує належної координації дій на місцях і законодавчих змін.

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