Мощные грозы на фоне аномальной жары: какой беды наделали в Украине дожди и шквалы (фото, видео)
Несмотря на аномальную жару, в некоторых регионах Украины прошли мощные кратковременные грозы со шквальным ветром. Непогода валила деревья и заборы, срывала крыши зданий и оставила некоторых украинцев без света.
РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях непогоды в Украине.
Житомирская область
В Малине Житомирской области гроза и сильный ветер 17 июля, согласно информации городского совета, наделали немало беды.
Уточняется, что непогода:
- повалила деревья и заборы
- повредила крыши зданий
- замкнула и оборвала воздушные линии электроснабжения (в результате чего населенные пункты общины временно остались без света)
Последствия непогоды в Малине (фото: facebook.com/MalynCityCouncil)
"Сообщаем, что все коммунальные службы общины, ГСЧС и облэнерго, работники ООО "ЛюксНет" работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении горсовета в Facebook.
Жителей общины призвали также быть максимально осторожными и осмотрительными на дорогах.
Пост Малинского городского совета (скриншот: facebook.com/MalynCityCouncil)
В селе Городище непогода оборвала высоковольтную линию.
Сообщения об оборванной высоковольтной линии в Городище (скриншот: facebook.com/polissiatoday)
Кроме того, на территории местного лицея упало дерево.
Непогода "накрыла" Городище 17 июля (фото: facebook.com/polissiatoday)
Киевская область
В Киеве в результате мощной грозы 16 июля был затоплен ряд улиц, что существенно усложнило движение транспорта по столичным дорогам.
Кое-где образовались немалые пробки - из-за затопления проезжей части.
Были также случаи падения деревьев на дороги и машины из-за сильного ветра.
В Киеве упало не одно дерево (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)
В коммунальной аварийно-спасательной службе (КАСС) рассказали, что к преодолению последствий непогоды в Голосеевском районе столицы были привлечены люди и техника.
"В частности, спасатели убрали поваленные деревья на улицах Васильковской и Юлии Здановской в Голосеевском районе города. На улице Васильковской аварийное дерево упало на автомобиль и перекрыло жильцам вход в подъезд", - уточнили в КАСС.
Публикация КАСС (скриншот: facebook.com/KARS.Kyiv)
Львовская область
В городе Городок Львовской области шквальный ветер сорвал часть крыши со здания. Упала она на припаркованные рядом автомобили.
Администратор Facebook-группы "Підслухано Городок - Львівська область" Владимир Макитра уточнил, что событие произошло на улице Майдан Гайдамаков.
Сорванная часть крыши в Городке (фото: Facebook.com/groups/horodok.city)
Кроме того, во время грозы молния попала в озеро Задорожное (Стрыйский район Львовской области).
В этот момент там находились люди. К счастью, никто не пострадал.
В озеро во Львовской области попала молния (скриншот: facebook.com/groups/horodok.city)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина попала в эпицентр температурной аномалии, а также какие еще страны "накрыла" рекордная жара.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Малинского городского совета, "КАРС "Київська служба порятунку", "Підслухано Городок - Львівська область", GreenPost и "Полісся today" в Facebook, Telegram-канал "Труха Київ".
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