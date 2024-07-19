Абсолютный максимум. В каких областях Украины установлены исторические температурные рекорды
В некоторых населенных пунктах Украины на фоне жары были установлены исторические температурные рекорды - так называемый абсолютный максимум.
РБК-Украина рассказывает, в каких именно регионах зафиксировали самые большие температуры.
В каких областях установлены абсолютные температурные максимумы
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, в период с 13 по 17 июля на некоторых метеостанциях Украины были зафиксированы новые абсолютные максимумы температуры.
"Абсолютный максимум - это максимальная температура воздуха, зарегистрированная в данной точке за всю историю инструментальных наблюдений", - уточнили в сообщении учреждения в Facebook.
Отмечается, что аномальная жара, которая продолжалась на протяжении последних дней на территории нашей страны, оставила отражение в климатических архивах Украины.
Исходя из обнародованной Гидрометцентром карты, исторические температурные рекорды были установлены в следующих локациях:
- Маневичи (Волынская область) - 36,7°С
- Нижняя Ушица (Хмельницкая область) - 37,1°С
- Черновцы (Черновицкая область) - 37,9°С
- Жмеринка (Винницкая область) - 38°С
- Новоднестровск (Черновицкая область) - 38,1°С
- Ковель (Волынская область) - 38,1°С
- Винница (Винницкая область) - 39,2°С
- Николаев (Николаевская область) - 41,6°С
Абсолютные максимумы температуры (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Какую погоду прогнозируют в ближайшие дни
В течение 20 июля Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков.
Лишь в Крыму и Приазовье днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 24-29°С (в Карпатах ночью 10-15°С, днем - около 20°С).
В восточных и южных областях, в Днепропетровской области и Крыму: ночью 20-25°С, днем 30-34°С.
В то же время, 21-22 июля местами возможна сильная жара 35-38°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину "прорвался" атмосферный фронт и в каких регионах может стать прохладнее.
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