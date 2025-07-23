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Часть Ужгорода осталась без воды: что произошло и когда восстановят

Ужгород, Среда 23 июля 2025 13:37
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Часть Ужгорода осталась без воды: что произошло и когда восстановят Фото: водоканал Ужгорода предупредил жителей о ремонтных работах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ужгороде сегодня, 23 июля, временно прекратили водоснабжение из водозабора "Минай" из-за аварийных ремонтных работ. Без воды в частности остались жители левобережной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Водоканал города Ужгород".

Сегодня, 23 июля, в Ужгороде проводят ремонтные работы по замене аварийной задвижки на водопроводе диаметром 500 мм на перекрестке улиц Героев 128-й бригады (8 Марта) и Сикорского (Можайского).

В связи с этим, ориентировочно с 9:00 утра и до завершения работ, приостановлено водоснабжение из водозабора "Минай".

Временное отсутствие водоснабжения охватит всю левобережную и, частично, правобережную части города. Без воды также будут населенные пункты Корытнянского сельсовета, а также район улиц:

  • Загорская,
  • Закарпатская,
  • Национальной Гвардии (Гвардейская),
  • Щедрая (Щедрина),
  • И.Франко,
  • Довженко,
  • набережная Независимости.

"Подача воды будет восстановлена сразу же по выполнении работ. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в водоканале.

В то же время жителей города и окрестностей призвали пропустить воду через систему смывных бачков, после восстановления водоснабжения, для ее быстрого осветления. Также не рекомендуют употреблять воду в сыром виде до полного ее осветления.

Заметим, что на днях без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.

В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света. Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.

А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.

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