Часть Ужгорода осталась без воды: что произошло и когда восстановят
В Ужгороде сегодня, 23 июля, временно прекратили водоснабжение из водозабора "Минай" из-за аварийных ремонтных работ. Без воды в частности остались жители левобережной части города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Водоканал города Ужгород".
Сегодня, 23 июля, в Ужгороде проводят ремонтные работы по замене аварийной задвижки на водопроводе диаметром 500 мм на перекрестке улиц Героев 128-й бригады (8 Марта) и Сикорского (Можайского).
В связи с этим, ориентировочно с 9:00 утра и до завершения работ, приостановлено водоснабжение из водозабора "Минай".
Временное отсутствие водоснабжения охватит всю левобережную и, частично, правобережную части города. Без воды также будут населенные пункты Корытнянского сельсовета, а также район улиц:
- Загорская,
- Закарпатская,
- Национальной Гвардии (Гвардейская),
- Щедрая (Щедрина),
- И.Франко,
- Довженко,
- набережная Независимости.
"Подача воды будет восстановлена сразу же по выполнении работ. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в водоканале.
В то же время жителей города и окрестностей призвали пропустить воду через систему смывных бачков, после восстановления водоснабжения, для ее быстрого осветления. Также не рекомендуют употреблять воду в сыром виде до полного ее осветления.
Заметим, что на днях без воды остались почти 150 тысяч человек в Запорожье. РБК-Украина объясняло, почему так произошло.
В то же время стоит заметить, что сегодня жители Сумской и Полтавской областей остались без света. Так, в ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушились грозы и порывы ветра, из-за которых в ряде населенных пунктов исчез свет.
А позже стало известно, что электроснабжение ограничили и в Сумской области. Потом из-за российских ударов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.