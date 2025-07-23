Частина Ужгорода залишилась без води: що сталося та коли відновлять

В Ужгороді сьогодні, 23 липня, тимчасово припинили водопостачання з водозабору “Минай” через аварійні ремонтні роботи. Без води зокрема залишились мешканці лівобережної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Водоканал міста Ужгород ".

Сьогодні, 23 липня, в Ужгороді проводять ремонтні роботи по заміні аварійної засувки на водогоні діаметром 500 мм на перехресті вулиць Героїв 128-ї бригади (8 Березня) та Сікорського (Можайського).

У зв’язку з цим, орієнтовно з 9:00 ранку і до завершення робіт, призупинено водопостачання з водозабору “Минай”.

Тимчасова відсутність водопостачання охопить всю лівобережну і, частково, правобережну частини міста. Без води також будуть населені пункти Коритнянської сільради, а також район вулиць:

Загорська,

Закарпатська,

Національної Гвардії (Гвардійська),

Щедра (Щедріна),

І.Франка,

Довженка,

набережна Незалежності.

"Подачу води буде відновлено одразу ж по виконанні робіт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за порозуміння", - зауважили в водоканалі.

Водночас жителів міста та околиць закликали пропустити воду через систему змивних бачків, після відновлення водопостачання, для її швидшого освітлення. Також не рекомендують вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення.