ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Частина Ужгорода залишилась без води: що сталося та коли відновлять

Ужгород, Середа 23 липня 2025 13:37
UA EN RU
Частина Ужгорода залишилась без води: що сталося та коли відновлять Фото: водоканал Ужгороду попередив жителів про ремонтні роботи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Ужгороді сьогодні, 23 липня, тимчасово припинили водопостачання з водозабору “Минай” через аварійні ремонтні роботи. Без води зокрема залишились мешканці лівобережної частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Водоканал міста Ужгород".

Сьогодні, 23 липня, в Ужгороді проводять ремонтні роботи по заміні аварійної засувки на водогоні діаметром 500 мм на перехресті вулиць Героїв 128-ї бригади (8 Березня) та Сікорського (Можайського).

У зв’язку з цим, орієнтовно з 9:00 ранку і до завершення робіт, призупинено водопостачання з водозабору “Минай”.

Тимчасова відсутність водопостачання охопить всю лівобережну і, частково, правобережну частини міста. Без води також будуть населені пункти Коритнянської сільради, а також район вулиць:

  • Загорська,
  • Закарпатська,
  • Національної Гвардії (Гвардійська),
  • Щедра (Щедріна),
  • І.Франка,
  • Довженка,
  • набережна Незалежності.

"Подачу води буде відновлено одразу ж по виконанні робіт. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за порозуміння", - зауважили в водоканалі.

Водночас жителів міста та околиць закликали пропустити воду через систему змивних бачків, після відновлення водопостачання, для її швидшого освітлення. Також не рекомендують вживати воду в сирому вигляді до повного її освітлення.

Зауважимо, що днями без води залишились майже 150 тисяч людей в Запоріжжі. РБК-Україна пояснювало, чому так сталось.

Водночас варто зауважити, що сьогодні мешканці Сумської та Полтавської областей лишились без світла. Так, у ніч на 23 липня на Полтавську область обрушились грози й пориви вітру, через які в низці населених пунктів зникло світло.

А пізніше стало відомо, що електропостачання обмежили й в Сумській області. Поте через російські удари.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ужгород
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки