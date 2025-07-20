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В Запорожье отключат воду для почти 150 тысяч человек: перечень районов

Украина, Воскресенье 20 июля 2025 22:58
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В Запорожье отключат воду для почти 150 тысяч человек: перечень районов Фото: водоснабжение в части Запорожья временно отключат (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Запорожье с 23:00 20 июля не будет водоснабжения в нескольких районах города. Причина - ремонтные работы на водопроводе. До их завершения воду будут подвозить автоцистернами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение запорожского коммунального предприятия "Водоканал".

Отмечается, что в целом воду временно отключат для четырех городских районов и 150 тысяч жителей. В том числе:

  • Вознесеновский район - 100 тысяч жителей;
  • Днепровский район - 16 тысяч жителей;
  • Александровский район - 21 тысяча жителей;
  • Шевченковский район - 1,5 тысячи жителей;

Кроме того, от водоснабжения временно отключат два высших учебных заведения (Запорожский национальный университет и Академию "Шаг"), три колледжа - Строительный, Металлургический, Электротехнический и три дома культуры - "Орбиту", "Титан" и "Октябрьский".

Также без воды остаются Запорожский горсовет, областная администрация, департамент ЖКХ и муниципального управления, управление внутренних дел, прокуратура, Запорожская районная администрация, Пенсионный фонд, дом профсоюзов.

Водоснабжения не будет в 16 больницах (городские больницы №1, №3, №5, №6, №7, №10, стоматологическая поликлиника №2, Клиника сердечных заболеваний, Инфекционная больница, роддом №5, детская поликлиника №2, станция переливания крови, больница УВД, центр СПИД, тубдиспансер, детская поликлиника), 21 школе, 36 детских садах и семи гостиничных комплексах.

"Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами. Администрация КП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.

Россияне атакуют Запорожье

Напомним, что россияне в последнее время очень активно атакуют Запорожье и Запорожский район. Так, в ночь на 20 июля оккупанты атаковали с помощью ударных беспилотников и артиллерии. Были разрушения, повреждения и пострадавшие.

Стоит напомнить, что массированная атака дронов на Запорожскую область произошла в ночь с 14 на 15 июля. Воздушная тревога в регионе непрерывно звучала более 16 часов.

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Запорожье Водоснабжение
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