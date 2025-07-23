Полтавскую область накрыла непогода: люди остались без света
В ночь на 23 июля на Полтавскую область обрушилась непогода, из-за которой в ряде населенных пунктах пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заявление главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута в Telegram.
Он сообщил, что населенные пункты обесточены из-за резких порывов ветра и грозы, которые пронеслись над областью.
"Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканской и Глобинской громад", - сообщил он.
Когут также представил данные "Полтаваоблэнерго", согласно которым без электричества осталось 1297 абонентов.
Отмечено, что над возобновлением электроснабжения в населенных пунктах уже работают специальные службы.
Кто еще остался без света 23 июля
В ночь на 23 июля без электроэнергии также остались жители в Сумах. Однако это произошло не из-за неблагоприятных погодных условий, а из-за очередной российской атаки при помощи ударных беспилотников типа "Шахед".
В ОВА сообщали, что враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Из-за отключений света некоторые медучреждения работали на генераторах.
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