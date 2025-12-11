Мобилизованным военным открыли ипотеку под 3%: как изменились условия "єОсели"
В Украине мобилизованные военнослужащие смогут оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Правительство приняло решение, которое уравнивает их возможности с теми, кто служит по контракту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко и Минэкономики.
Что изменилось
Кабмин утвердил постановление № 856, которое обновляет условия доступной ипотеки "єОселя". Главное изменение заключается в том, что мобилизованные военные теперь могут получить кредит по льготной ставке 3%, которая ранее была доступна только для медиков, педагогов, ученых, военных по контракту и правоохранителей.
До этого мобилизованным предлагалась ставка 7%.
"Таким образом создаем равные возможности - как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", - пояснила Свириденко.
Ограничение площади жилья
Чтобы программа оставалась социально направленной, установлены четкие лимиты:
- квартира - до 115,5 м²;
- дом - до 125,5 м².
Эти ограничения действуют независимо от количества людей в семье и делают невозможным приобретение чрезмерно большого жилья.
Сколько семей уже получили жилье
За время работы программы "єОселя" 21 864 украинские семьи приобрели собственное жилье. Общий объем выданных кредитов составил 37,4 млрд гривен. Программой уже пользовались 6 438 военных по контракту и ветеранов.
Премьер-министр отмечает, что несмотря на войну украинцы продолжают покупать жилье в Украине, а Правительство адаптирует программу к потребностям времени.
Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія".
Ранее РБК-Украина писало, что украинцы все активнее пользуются государственной ипотекой "єОселя". Предложение жилья с возможностью оформления "єОсели" увеличилось с 5,8 тыс. до почти 17 тыс. объявлений, больше всего - в Кропивницком, Харькове, Виннице, Хмельницком, Сумах и Одессе.
Также мы рассказывали, что в Украине заработал новый механизм компенсации в рамках программы "єОселя" для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Государство будет возмещать до 70% первого взноса, 70% годовых платежей и до 40 тыс. гривен сопутствующих расходов, чтобы сделать ипотеку доступной. Подать заявку можно через "Дію", после чего банк и Пенсионный фонд проверят соответствие участника условиям программы.