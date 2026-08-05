Часть украинцев в Польше может потерять статус UKR: что нужно сделать до 31 августа

Некоторые украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, должны до 31 августа 2026 года обновить свои паспортные данные. Если этого не сделать, можно потерять статус PESEL UKR и связанные с ним права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Urząd do Spraw Cudzoziemców.
Главное:
Польские власти напомнили, что в муниципальное управление необходимо обратиться иностранцам, получившим номер PESEL со статусом UKR только на основании декларации, не предъявляя действительный проездной документ.
Особенно это касается детей до 18 лет, лицо которых ранее подтверждали по фотографиям, внесенным в паспорта родителей или законных представителей.
Кроме того, обновить информацию должны и украинцы, которые после получения номера PESEL UKR оформили новый паспорт.
Обновление паспортных данных бесплатно и не изменяет номер PESEL - в реестр только вносят информацию о новом или действующем документе.
Если до 31 августа 2026 года не предъявить действительный паспорт, человек потеряет статус UKR , а вместе с ним - право на временную защиту в Польше.
Также без действующего статуса PESEL UKR нельзя будет получить карту пребывания CUKR.
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Ранее мы писали о том, что с 8 июля 2026 года Польше ввели усиленные проверки трудовых контрактов иностранцев. Теперь гражданско-правовые соглашения смогут переводить на официальные трудовые договоры, если инспекция обнаружит, что работник действительно является штатом компании.