PESEL UKR в 2026 году: кто из украинцев может оформить и какие условия необходимо выполнить
Украинцы, прибывающие в Польшу в поисках спасения от войны, имеют право оформить специальный идентификационный номер PESEL со статусом UKR. Он дает доступ к социальным услугам.
РБК-Украина со ссылкой на Inpoland рассказывает, кто и как может его оформить сейчас.
Главное:
- Заявление на границе: При въезде в Польшу необходимо обязательно сообщить пограничнику, что прибываете в страну с целью получения убежища от войны.
- Срок: Обратиться в уженд (гмину или город) для оформления PESEL UKR необходимо в течение 30 дней.
- Документы: Для регистрации необходимо иметь действующий загранпаспорт.
Как получить статус UKR
Ключевым этапом является пересечение границы. Если вы не сообщите пограничнику, что едете из-за войны, информация в системе не будет зафиксирована.
В таком случае в уженде вы сможете получить только "обычный" PESEL, который не предоставляет прав, предусмотренных для лиц, находящихся под временной защитой.
Основные требования к оформлению:
- Фиксация в системе: Убедитесь, что пограничник внес информацию о бегстве от войны. Если будет указана другая причина (отдых, лечение, работа), статус UKR не будет предоставлен.
- Посещение уженда: Имея зафиксированную информацию о въезде, вы должны подать заявление на PESEL UKR не позднее чем через 30 дней после прибытия.
- Идентификация: При себе обязательно нужно иметь действующий загранпаспорт. Без него получить статус UKR невозможно.
Статус UKR является основанием для легального пребывания, доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальным выплатам.
Если вы прибыли в Польшу, но по определенным причинам не сообщили об этом на границе, получить статус "UKR" потом будет значительно сложнее, поскольку право на него основано именно на факте пересечения границы вследствие военных действий.
Читайте также о том, что украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Если этого не сделать, они потеряют статус UKR. Для обновления данных необходимо до 31 августа обратиться в администрацию города или гмины по месту жительства с действующим заграничным паспортом.
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