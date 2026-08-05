Частина українців в Польщі може втратити статус UKR: що треба зробити до 31 серпня

Головне: До 31 серпня частина українців у Польщі має оновити паспортні дані;

Вимога стосується осіб, які отримали номер PESEL UKR лише на підставі декларації без пред'явлення дійсного паспорта;

без пред'явлення дійсного паспорта; Також оновити дані потрібно тим, хто після оформлення PESEL UKR отримав новий паспорт;

У разі невиконання вимоги статус UKR буде втрачено разом із правом на тимчасовий захист;

разом із правом на тимчасовий захист; Без чинного статусу PESEL UKR також буде неможливо оформити карту перебування CUKR.

Кому потрібно оновити документи

Польська влада нагадала, що до муніципального управління необхідно звернутися іноземцям, які отримали номер PESEL зі статусом UKR лише на підставі декларації, не пред'являючи дійсний проїзний документ.

Особливо це стосується дітей до 18 років, особу яких раніше підтверджували за фотографіями, внесеними до паспортів батьків або законних представників.

Крім того, оновити інформацію повинні й ті українці, які після отримання номера PESEL UKR оформили новий паспорт.

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Що буде, якщо цього не зробити

Оновлення паспортних даних є безкоштовним і не змінює номер PESEL - до реєстру лише вносять інформацію про новий або чинний документ.

Якщо до 31 серпня 2026 року не пред'явити дійсний паспорт, людина втратить статус UKR, а разом із ним - право на тимчасовий захист у Польщі.

Також без чинного статусу PESEL UKR не можна буде отримати карту перебування CUKR.