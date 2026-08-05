Частина українців в Польщі може втратити статус UKR: що треба зробити до 31 серпня

Деякі українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, повинні до 31 серпня 2026 року оновити свої паспортні дані. Якщо цього не зробити, можна втратити статус PESEL UKR і пов'язані з ним права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Urząd do Spraw Cudzoziemców.
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Польська влада нагадала, що до муніципального управління необхідно звернутися іноземцям, які отримали номер PESEL зі статусом UKR лише на підставі декларації, не пред'являючи дійсний проїзний документ.
Особливо це стосується дітей до 18 років, особу яких раніше підтверджували за фотографіями, внесеними до паспортів батьків або законних представників.
Крім того, оновити інформацію повинні й ті українці, які після отримання номера PESEL UKR оформили новий паспорт.
Оновлення паспортних даних є безкоштовним і не змінює номер PESEL - до реєстру лише вносять інформацію про новий або чинний документ.
Якщо до 31 серпня 2026 року не пред'явити дійсний паспорт, людина втратить статус UKR, а разом із ним - право на тимчасовий захист у Польщі.
Також без чинного статусу PESEL UKR не можна буде отримати карту перебування CUKR.
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Раніше ми писали про те, що з 8 липня 2026 року Польщі запровадили посилені перевірки трудових контрактів іноземців. Тепер цивільно-правові угоди зможуть переводити на офіційні трудові договори, якщо інспекція виявить, що працівник насправді є штаті компанії.