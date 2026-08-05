Часть украинцев в Польше может потерять статус UKR: что нужно сделать до 31 августа

Главное: До 31 августа часть украинцев в Польше должны обновить паспортные данные;

Требование касается лиц, получивших номер PESEL UKR только на основании декларации без предъявления действительного паспорта;

без предъявления действительного паспорта; Также обновить данные нужно тем, кто получил после оформления PESEL UKR новый паспорт;

В случае невыполнения требования статус UKR будет потерян вместе с правом на временную защиту;

вместе с правом на временную защиту; Без действующего статуса PESEL UKR также невозможно оформить карту пребывания CUKR.

Кому нужно обновить документы

Польские власти напомнили, что в муниципальное управление необходимо обратиться иностранцам, получившим номер PESEL со статусом UKR только на основании декларации, не предъявляя действительный проездной документ.

Особенно это касается детей до 18 лет, лицо которых ранее подтверждали по фотографиям, внесенным в паспорта родителей или законных представителей.

Кроме того, обновить информацию должны и украинцы, которые после получения номера PESEL UKR оформили новый паспорт.

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Что будет, если этого не сделать

Обновление паспортных данных бесплатно и не изменяет номер PESEL - в реестр только вносят информацию о новом или действующем документе.

Если до 31 августа 2026 года не предъявить действительный паспорт, человек потеряет статус UKR , а вместе с ним - право на временную защиту в Польше.

Также без действующего статуса PESEL UKR нельзя будет получить карту пребывания CUKR.