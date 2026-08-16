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Часть украинцев в Польше может вернуть бесплатное жилье: кто именно

08:11 16.08.2026 Вс
3 мин
Речь идет о тех, кто этим летом уже потерял право на поддержку
aimg Екатерина Коваль
Часть украинцев в Польше может вернуть бесплатное жилье: кто именно Фото: украинские беженцы в Польше (Getty Images)
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В польском Сейме зарегистрировали законопроект о расширении перечня уязвимых категорий украинцев, которым вернут право на бесплатное проживание и медицинское страхование. Ранее с 1 июля 2026 года Польша отменила эти льготы для большинства беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Money.pl.

Главное

  • В Сейме зарегистрировали законопроект о возврате льгот для беженцев
  • Касается матерей-одиночек, малообеспеченных пенсионеров и их семей
  • Рассмотрение запланировано на сентябрь

Почему возникла потребность в новом законе

С начала июля Польша оставила бесплатное жилье и питание только для самых уязвимых категорий украинских беженцев - людей с инвалидностью, беременных и пенсионеров. По словам главы польского Министерства семьи, труда и соцполитики Агнешки Демьянович-Бонк, это сокращение стало следствием того, что президент Кароль Навроцкий ветировал закон, продолжавший действие предварительной программы помощи Украине.

Министерство признает: действующий перечень уязвимых категорий оказался слишком узким. Например, сейчас бесплатное проживание в центрах коллективного размещения предоставляется ребенку с инвалидностью и его матерью, но уже не распространяется на родных братьев или сестер этого ребенка.

Кого может касаться расширения

Законопроект от партии "Ливица", входящей в правительственную коалицию Дональда Туска, предлагает добавить в список уязвимых групп матерей, которые самостоятельно воспитывают детей - при условии, что они не состоят в браке или партнер не состоит на территории Польши.

Также право на льготы должны получить пенсионеры с пенсией ниже половины минимальной выплаты - то есть не более 940 злотых, что примерно равняется 11,3 тысячи гривен. Отдельно предлагают распространить помощь и на членов семей людей из уязвимых категорий.

Кроме жилья, законопроект предусматривает закрепить за этими категориями право на медицинское страхование и бесплатный доступ к польской системе здравоохранения даже если человек не проживает в центре коллективного размещения.

Сколько это будет стоить и когда ждать решения

Расширение перечня уязвимых групп потребует около 18 миллионов злотых дополнительного финансирования, а обеспечение медицинского страхования - еще примерно 80 миллионов злотых. Законопроект зарегистрировали в Сейме 3 августа, рассматривать его в сентябре. По предварительным оценкам, изменения могут затронуть несколько тысяч человек.

Министр добавила, что серьезного сопротивления в правительстве не ожидает - наоборот, рассчитывает на поддержку других партий коалиции, поскольку речь идет о детях и людях, чьи партнеры воюют на фронте.

В июле РБК-Украина рассказывали, кто из украинцев может оформить PESEL UKR и какие условия для этого нужно выполнить - этот номер предоставляет доступ к социальным услугам в Польше. Также напоминали, что украинцы во временной защите должны обновить данные в реестре PESEL до 31 августа, иначе рискуют потерять статус UKR - для этого нужно обратиться к ужину города или гмины по месту жительства с действующим загранпаспортом.

Кроме того, с 8 июля 2026 г. в Польше ужесточились проверки трудовых контрактов иностранцев - инспекция труда получила право переводить гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если обнаружит, что работник фактически находится в штате компании.

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