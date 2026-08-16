Частина українців у Польщі може повернути безкоштовне житло: хто саме

У польському Сеймі зареєстрували законопроєкт про розширення переліку вразливих категорій українців, яким повернуть право на безоплатне проживання та медичне страхування. Раніше, з 1 липня 2026 року, Польща скасувала ці пільги для більшості біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Money.pl.

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У Сеймі зареєстрували законопроєкт про повернення пільг для біженців

Стосується матерів-одиначок, малозабезпечених пенсіонерів та їхніх родин

Розгляд запланований на вересень

Чому виникла потреба в новому законі

З початку липня Польща залишила безкоштовне житло й харчування лише для найвразливіших категорій українських біженців - людей з інвалідністю, вагітних та частини пенсіонерів. За словами очільниці польського Міністерства сім'ї, праці та соцполітики Агнєшки Дзєм'янович-Бонк, це скорочення стало наслідком того, що президент Кароль Навроцький ветував закон, який продовжував дію попередньої програми допомоги Україні.

Міністерка визнає: чинний перелік вразливих категорій виявився занадто вузьким. Наприклад, зараз безкоштовне проживання в центрах колективного розміщення надається дитині з інвалідністю та її матері, але вже не поширюється на рідних братів чи сестер цієї дитини.

Кого може стосуватися розширення

Законопроєкт від партії "Лівиця", яка входить до урядової коаліції Дональда Туска, пропонує додати до переліку вразливих груп матерів, які самостійно виховують дітей - за умови, що вони не перебувають у шлюбі або партнер не перебуває на території Польщі.

Також право на пільги мають отримати пенсіонери з пенсією нижче половини мінімальної виплати - тобто не більше 940 злотих, що приблизно дорівнює 11,3 тисячі гривень. Окремо пропонують поширити допомогу і на членів родин людей із вразливих категорій.

Крім житла, законопроєкт передбачає закріпити за цими категоріями право на медичне страхування та безкоштовний доступ до польської системи охорони здоров'я - навіть якщо людина не проживає в центрі колективного розміщення.

Скільки це коштуватиме і коли чекати рішення

Розширення переліку вразливих груп потребуватиме близько 18 мільйонів злотих додаткового фінансування, а забезпечення медичного страхування - ще приблизно 80 мільйонів злотих. Законопроєкт зареєстрували в Сеймі 3 серпня, розглядати його мають у вересні. За попередніми оцінками, зміни можуть торкнутися кількох тисяч осіб.

Міністерка додала, що серйозного спротиву в уряді не очікує - навпаки, розраховує на підтримку інших партій коаліції, оскільки йдеться про дітей і людей, чиї партнери воюють на фронті.