Часть Ровно осталась без электроэнергии: когда возобновят поставки

Ровно, Суббота 04 октября 2025 11:08
UA EN RU
Часть Ровно осталась без электроэнергии: когда возобновят поставки Иллюстративное фото: часть Ровно осталась без электроэнергии 4 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В субботу, 4 октября, часть абонентов Ровно осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Александра Коваля.

"По техническим причинам часть абонентов областного центра сейчас осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением этой проблемы. Нахожусь с ними на связи", - написал Коваль.

По предварительным прогнозам, свет в дома ривненчан удастся вернуть через несколько часов.

Отключение света в Украине

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. В частности, сейчас самая тяжелая ситуация на Черниговщине.

Там враг 4 октября снова атаковал энергетическую систему - повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей.

Также вчера в Донецкой области на фоне угрозы баллистики прогремели взрывы - после этого в трех городах фиксируют проблемы со светом. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска.

Сегодня в Минэнерго заявили, что ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены "Черниговоблэнерго", - отметили в Минэнерго.

Как подчеркнули в министерстве, целенаправленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает враг.

