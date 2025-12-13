Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ

Российские войска в ночь на 13 декабря атаковали критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Олега Сенкевича и главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", - сообщил Сенкевич.
По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.
В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).
Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.
Также временно не будет осуществляться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом.
Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения. Водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.
Напомним, в ночь на 13 декабря российские войска в очередной раз осуществили комбинированную атаку по Украине. Для удара враг применял дроны и ракеты различных типов.
В частности, россияне атаковали Одессу дронами. В этом городе, а также в Днепре, были слышны взрывы.
Позже, после часа ночи, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Взрывы были слышны в Николаеве и Кривом Роге, но основной целью снова стала Одесса и область.
Утром враг повторно пытался атаковать Одессу и Николаев дронами. В обоих городах было шумно.
Известно, что после ночной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой. Кроме того, в сети писали о частичном блэкауте в Херсонской и Николаевской областях.
Подробнее о ночной атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.