Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ

Фото: часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 13 декабря атаковали критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области. Часть населенных пунктов осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Олега Сенкевича и главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру в области. Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов", - сообщил Сенкевич.

По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас без пострадавших.

В Николаеве в связи с техническими особенностями работы электротранспорта на маршрутах города будут осуществлять перевозки исключительно троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 км (до полной разрядки аккумуляторных батарей).

Движение трамваев и троллейбусов марки "Днепр" временно приостановлено.

Также временно не будет осуществляться раздача очищенной воды трамваем и троллейбусом.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения. Водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.

 

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 13 декабря российские войска в очередной раз осуществили комбинированную атаку по Украине. Для удара враг применял дроны и ракеты различных типов.

В частности, россияне атаковали Одессу дронами. В этом городе, а также в Днепре, были слышны взрывы.

Позже, после часа ночи, враг запустил крылатые ракеты "Калибр", баллистику и аэробаллистические ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. Взрывы были слышны в Николаеве и Кривом Роге, но основной целью снова стала Одесса и область.

Утром враг повторно пытался атаковать Одессу и Николаев дронами. В обоих городах было шумно.

Известно, что после ночной атаки в Одессе возникли перебои со светом и водой. Кроме того, в сети писали о частичном блэкауте в Херсонской и Николаевской областях.

Подробнее о ночной атаке на Одессу - читайте в материале РБК-Украина.

