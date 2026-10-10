Киевлян призвали делать запасы пищи и воды на случай аварийных ситуаций
Из-за роста интенсивности обстрелов энергосистемы киевлян призывают сделать индивидуальные запасы на случай аварийных ситуаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы возобновить поставки света и воды.
В то же время горожанам советуют заранее подготовиться к возможным обесточениям и отключениям водоснабжения.
В первую очередь необходимо сделать трехдневный запас воды. Для одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды и от 10 до 12 литров технической.
При отсутствии электроэнергии в столице смогут работать от генераторов 155 бюветных комплексов, адреса и режим работы которых можно проверить на специальной электронной карте.
Также жителям рекомендуют подготовить запасы пищи длительного хранения, не требующую приготовления на электроплите.
Следует проверить заряд павербанков и зарядных станций, а также приобрести фонарики, лампы на батарейках, свечи и спички.
Для сохранения тепла в доме советуют заклеить стыки окон, проверить их внешнюю изоляцию и установить теплоизолирующий материал между стеной и батареей.
Для безопасного передвижения по улицам в темное время суток горожанам рекомендуют использовать светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты.
Следить за актуальной информацией власти советуют через приложение Киев Цифровой, официальные страницы КГГА в соцсетях и местные медиа.
Напомним, что власти частично разморозили средства на казначейских счетах столицы, что позволит возобновить подготовку городских инженерных сетей к отопительному сезону.
Благодаря разблокированию финансирования город сможет быстрее реализовать необходимые инфраструктурные мероприятия перед зимними холодами.
Также в Киеве ускорят установку дополнительных источников электроэнергии для усиления энергостойкости города.