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В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света: какими будут ограничения

20:00 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света: какими будут ограничения Фото: свет в Украине будут выключать по новым графикам (Getty Images)
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В части регионов Украины 11 октября вводят вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди, которые будут применяться с 16:00 до 23:59.

Ситуация в энергосистеме может изменяться из-за продолжающихся обострений.

Украинцы призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

"Когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте его бережливо", - отметили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Киеве

Напомним, что в столице могут действовать разные сценарии отключений электроэнергии в зависимости от интенсивности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

По информации экспертов, в случае продолжения обстрелов Киев может жить как по мягкому сценарию с ограничениями на 4-6 часов, так и по самому худшему, который предусматривает до 18 часов без света зимой и возможные перебои с водоснабжением.

В то же время, после одной из последних вражеских атак в Киеве уже вводили аварийные отключения, а энергетики в оперативном режиме работали над восстановлением света.

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