В Украине 11 октября будут действовать графики отключения света: какими будут ограничения

В части регионов Украины 11 октября вводят вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Энергетики отмечают, что для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 15:00 до 23:59.

Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди, которые будут применяться с 16:00 до 23:59.

Ситуация в энергосистеме может изменяться из-за продолжающихся обострений.

Украинцы призывают следить за актуальными сообщениями на официальных страницах операторов систем распределения в своих регионах.

"Когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте его бережливо", - отметили в "Укрэнерго".