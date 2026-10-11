В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Утром 11 октября в Киеве и Киевской области были введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Во время экстренных отключений графики не действуют.

"Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что в части регионов Украины 11 октября вводят вынужденные ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам.

Для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди, которые будут применяться с 16:00 до 23:59.

По информации экспертов, в случае продолжения обстрелов Киев может жить как по мягкому сценарию с ограничениями на 4-6 часов, так и по самому худшему, который предусматривает до 18 часов без света зимой и возможные перебои с водоснабжением.

К тому же, киевлян призвали делать запасы пищи и воды на случай аварийных ситуаций.