Россияне атаковали Херсон. В городе перебои с электричеством

В Херсоне в результате очередных обстрелов российских террористов 17 января возникли перебои с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По его словам, россияне атаковали Херсон около 11.30. Вражеская армия с временно оккупированного левого берега нанесла несколько ударов по Днепровскому району города.

В результате обстрела в Херсоне возникли перебои с электричеством.

"В настоящее время продолжается обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!", - добавил Мрочко.

Обновлено 12:20

По предварительной информации, в результате обстрела Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега один человек погиб, еще один получил ранения.

Враг несколько раз атаковал Днепровский район города. Один из ударов пришелся по гаражному помещению. После попаданий возник по меньшей мере один пожар. Информация уточняется.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск.

В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, вечером 13 января террористы атаковали Херсон. В результате попадания снаряда загорелся жилой дом, впрочем, пожарные оперативно прибыли на место событий и ликвидировали огонь.

Также недавно российские войска атаковали пункт "скорой" в Станиславе Херсонской области.