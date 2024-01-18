Частина Херсона залишилася без газу та опалення внаслідок обстрілу окупантів

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок цього в мікрорайоні Корабел порушено газопостачання та подачу опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram .

За його словами, через ворожі обстріли в мікрорайоні Корабел зупинено роботу місцевої котельні та припинено газопостачання.

"Без опалення на цей час залишилося 56 багатоквартирних будинків, без газопостачання - 8 800 квартир", - розповів Мрочко.

Він уточнив, що фахівці "Херсонгазу" та "Херсонобленерго" вивчають обсяг пошкоджень, щоб встановити терміни ремонту.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон. Для цього вони використовують керовані авіаційні бомби, артилерію та не тільки.

Ворог цілиться за цивільною інфраструктурою міста. Через це мирні жителі часто зазнають поранень і гинуть.

Наприклад, учора, 17 січня, у Херсоні були перебої з електропостачанням внаслідок обстрілу.

Також окупанти цього ж дня вдарили по цивільному автомобілю у Херсоні. Загинув водій.