Часть графиков отменена. Где в Украине сегодня отключают электричество: список областей

После новых российских ударов по энергосистеме в Украине введены почасовые отключения электроэнергии. Они действуют в Киеве и большинстве регионов страны.
Где именно выключают свет и где смотреть графики - рассказывает РБК-Украина в материале.
Сегодня, 25 октября свет по графикам выключают с 07:00 по 23:00. Одновременно они будут действовать в максимум в двух очередях.
Кроме этого будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
По данным ДТЭК, в столице свет 25 октября будут выключать следующим образом:
Напомним, киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В компании "ДТЭК" сообщили, что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 23:00.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
На Полтавщине в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, с 07:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме одной очереди:
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 25 октября с 08:00 до 23:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам):
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Стоит заметить, что Черниговская область дольше всех живет в режиме отключений света. Из-за российских обстрелов там ограничения действуют еще с 1 октября.
Максимальный промежуток времени без света 6-6,5 часов.
График отключений электроэнергии на сегодня можно узнать на сайте облэнерго. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета также можно:
По указанию НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы энергосистемы в субботу, 25 октября, с 07:00 до 23:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будет применяться 1 очередь отключений.
Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подочереди), и непосредственно сам график можно найти на сайте "Харьковоблэнерго" и в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго. Новости".
Графики почасовых отключений завтра, 25 октября, на Сумщине будут действовать
с 08:00 до 23:00 в объеме 1 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго".
Узнать свою очередь/подочередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте "Житомироблэнерго".
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 25 октября с 07:30 до 23:30 по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений. Одновременно будет выключаться одна очередь.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
Перечень обесточиваемых адресов можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве, на 30-минутные интервалы, а каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.
Актуальную информацию также можно получить на сайте ДТЭК, в чат-боте Viber и Telegram.
В Кировоградской области сегодня, по указанию "Укрэнерго" отменены графики почасовых отключений света.
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
На Николаевщине 23 октября часть потребителей остается без электроснабжения. Как сообщили в АО "Николаевоблэнерго", это связано с проведением ремонтных работ, технического обслуживания, реконструкции и модернизации сетей.
Стоит напомнить, что сейчас в Украине потребление электроэнергии остается высоким из-за сложной ситуации, обусловленной российскими ударами и холодной погодой.
В частности, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что оккупанты изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли", это произошло после того, как масштабные обстрелы РФ не смогли вывести из строя украинскую энергосистему.
Больше о ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина "Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины".