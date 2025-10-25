Частина графіків скасована. Де в Україні сьогодні відключають електрику: список областей

Після нових російських ударів по енергосистемі в Україні запроваджено погодинні відключення електроенергії. Вони діють у Києві та більшості регіонів країни.
Де саме вимикають світло та де дивитися графіки - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
Сьогодні, 25 жовтня світло за графіками вимикають з 07:00 по 23:00. Одночасно вони будуть діяти у максимум у двох черг.
Окрім цього будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
За даними ДТЕК, у столиці світло 25 жовтня вимикатимуть у такий спосіб:
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У компанії "ДТЕК" повідомили, що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 23:00.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
На Полтавщині у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, з 07:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі однієї черги:
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 25 жовтня з 08:00 до 23:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):
Дивитися графік можна на сайті обленерго.
Варто зауважити, що Чернігівська область найдовше живе у режимі відключень світла. Через російські обстріли там обмеження діють ще з 1 жовтня.
Максимальний проміжок часу без світла 6-6,5 годин.
Графік відключень електроенергії на сьогодні можна дізнатись на сайті обленерго. Перевірити інформацію щодо черг відключень та свій особистий графік за номером особового рахунку також можна:
За вказівкою НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи енергосистеми у суботу, 25 жовтня, з 07:00 до 23:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень. Застосовуватиметься 1 черга відключень.
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах), та безпосередньо сам графік можна знайти на сайті "Харківобленерго" та у Телеграм-каналі "Харківобленерго. Новини".
Графіки погодинних відключень завтра, 25 жовтня, на Сумщині діятимуть
з 08:00 до 23:00 в обсязі 1 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго".
Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Сьогодні, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті "Житомиробленерго".
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 25 жовтня з 07:30 до 23:30 по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Одночасно вимикатиметься одна черга.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):
Перелік адрес, що знеструмлюються можна переглянути на сайті "Запоріжжяобленерго".
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві, на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.
Актуальну інформацію також можна отримати на сайті ДТЕК, у чат-боті Viber і Telegram.
У Кіровоградській області сьогодні, за вказівкою "Укренерго" скасовано графіки погодинних відключень світла.
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
На Миколаївщині 23 жовтня частина споживачів залишається без електропостачання. Як повідомили в АТ "Миколаївобленерго", це пов’язано з проведенням ремонтних робіт, технічного обслуговування, реконструкції та модернізації мереж.
Варто нагадати, що наразі в Україні споживання електроенергії залишається високим через складну ситуацію, зумовлену російськими ударами та холодною погодою.
Зокрема, голова "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що окупанти змінили тактику і перейшли до стратегії "випаленої землі", це сталось після того, як масштабні обстріли РФ не змогли вивести з ладу українську енергосистему.
Більше про ситуацію в енергосистемі - в матеріалі РБК-Україна "Росія б'є по нових цілях: як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України".