Часть слухов о плане Трампа для Украины необоснованна, - источник

"Нужно ли говорить, что нельзя верить всему, что читаешь в прессе? Там много сообщений. Некоторые из них обоснованы, а некоторые - нет", - отметил собеседник издания.

Он отказался раскрывать детали, ссылаясь на дипломатические переговоры за закрытыми дверями.

При этом источник обратил внимание, что главный посыл Трампа - достижение мира потребует уступок как со стороны Украины, так и со стороны России.