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У частині регіонів Франції сьогодні посилили карантин

Франція, Субота 02 січня 2021 10:15
У частині регіонів Франції сьогодні посилили карантин
Фото: медики у Франції (скрін з відео france24.com)
Автор: Юлія Струк

Влада Франції з суботи, 2 січня, посилила карантин у частині регіонів. Комендантську годину посилюють у 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найбільш високий.

Про це повідомляє Franceinfo.

До цього комендантська година у всій країні діяла з 20:00.

Відсьогодні у 15 регіонах вона буде починатися з 18:00. Нові обмеження вводяться у департаментах Верхні Альпи, Приморські Альпи, Арденни, Ду, Юра, Марна, Верхня Марна і інших.

Влада не виключила, що список регіонів можуть розширити, якщо ситуація у країні буде погіршуватися.

Нагадаємо, з середини грудня у Франції замість карантину введена комендантська година. Вона діяла з 20:00 до 6:00.

Раніше повідомлялося, що в комуні Льєрон влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб, при спробі розгону відбулися зіткнення з поліцейськими.

Крім цього, в країні зареєстрували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2. Цей штам коронавірусу під назвою 501.V2 вперше знайшли у Південній Африці в середині грудня.

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