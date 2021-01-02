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В части регионов Франции сегодня ужесточили карантин

Франция, Суббота 02 января 2021 10:15
В части регионов Франции сегодня ужесточили карантин
Фото: медики во Франции (скрин из видео france24.com)
Автор: Юлия Струк

Власти Франции с субботы, 2 января, усилили карантин в части регионов. Комендантский час ужесточают в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса наиболее высокий.

Об этом сообщает Franceinfo.

До этого комендантский час во всей стране действовал с 20:00.

С сегодняшнего дня в 15 регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.

Власти не исключили, что список регионов могут расширить, если ситуация в стране будет ухудшаться.

Напомним, с середины декабря во Франции вместо карантина введен комендантский час. Он действовал с 20:00 до 6:00.

Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек, при попытке разгона произошли столкновения с полицейскими.

Кроме этого, в стране зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

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