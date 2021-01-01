У Франції при спробі розгону масової вечірки стались сутички з поліцією

Фото: поліція у Франції (flickr.com)

В комуні Льерон (Франція) влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб. При спробі розгону сталися сутички з поліцейськими.

Про це повідомляє Europe1.

Організатори святкувань орендували кілька ангарів, щоб прийняти якомога більше охочих і розширити кількість можливих шляхів відходу у разі облави з боку правоохоронних органів.

Коли прибула поліція, учасники вечірки вступили з ними в протистояння, закидавши їх камінням. У ході зіткнень було спалено один з поліцейських автомобілів. Три правоохоронця отримали легкі травми.

В результаті правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра не виключив введення третього локдауна в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високою.

У Франції з 15 грудня частково послабили карантин. При цьому було введено комендантську годину з 20:00 до 6:00.