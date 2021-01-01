ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Франції при спробі розгону масової вечірки стались сутички з поліцією

Льерон, П'ятниця 01 січня 2021 14:07
У Франції при спробі розгону масової вечірки стались сутички з поліцією
Фото: поліція у Франції (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В комуні Льерон (Франція) влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб. При спробі розгону сталися сутички з поліцейськими.

Про це повідомляє Europe1.

Організатори святкувань орендували кілька ангарів, щоб прийняти якомога більше охочих і розширити кількість можливих шляхів відходу у разі облави з боку правоохоронних органів.

Коли прибула поліція, учасники вечірки вступили з ними в протистояння, закидавши їх камінням. У ході зіткнень було спалено один з поліцейських автомобілів. Три правоохоронця отримали легкі травми.

В результаті правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра не виключив введення третього локдауна в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високою.

У Франції з 15 грудня частково послабили карантин. При цьому було введено комендантську годину з 20:00 до 6:00.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події вечеринкастолкновение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся