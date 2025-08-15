Время смириться или замолчать: у Трампа упрекнули Европу за покупку нефтепродуктов Индии

По его словам, в то время, когда США ввели ограничения в отношении бизнеса Индии с РФ, европейские страны не сделали ничего.

"Хочу сказать, что европейским коллегам пора либо смириться, либо замолчать, они постоянно говорят: "США должны сделать это, США должны сделать то". Президент Трамп ввел вторичные санкции или вторичные тарифы против Индии из-за потребления ею российской нефти, а европейцы этого не сделали", - заявил Бессент.

Также чиновник подчеркнул, что Европа до сих пор покупает продукцию индийских нефтеперерабатывающих заводов, произведенную из российской нефти.

"Поэтому нам нужна определенная координация. И если мы хотим иметь единый фронт, который даст президенту Трампу максимальное влияние, то я думаю, что наши европейские коллеги должны сделать свой вклад", - отметил глава Минфина США.

Кроме того, он не исключил, что США введут санкции против Китая. А именно Бессент сказал, что "на столе находятся все варианты", отвечая на вопрос о возможных ограничениях против КНР.