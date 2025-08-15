Час змиритися або замовкнути: у Трампа дорікнули Європі за купівлю нафтопродуктів Індії

За його словами, у той час, коли США ввели обмеження щодо бізнесу Індії з РФ, європейські країни не зробили нічого.

"Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: "США повинні зробити це, США повинні зробити те". Президент Трамп запровадив вторинні санкції або вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили", - заявив Бессент.

Також чиновник наголосив, що Європа досі купує продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти.

"Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок", - зазначив голова Мінфіну США.

Крім того, він не виключив, що США запровадять санкції проти Китаю. А саме Бессент сказав, що "на столі перебувають всі варіанти", відповідаючи на питання про можливі обмеження проти КНР.