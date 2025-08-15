Час змиритися або замовкнути: у Трампа дорікнули Європі за купівлю нафтопродуктів Індії

Голова Мінфіну США Скотт Бессент дорікнув країнам Європи за покупку індійських нафтопродуктів, вироблених з російської сировини. Також він закликав уряди ЄС зробити "свій внесок" для посилення тиску на цю країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу Fox Business.
За його словами, у той час, коли США ввели обмеження щодо бізнесу Індії з РФ, європейські країни не зробили нічого.
"Хочу сказати, що європейським колегам час або змиритися, або замовкнути. Вони постійно кажуть: "США повинні зробити це, США повинні зробити те". Президент Трамп запровадив вторинні санкції або вторинні тарифи проти Індії через споживання нею російської нафти, а європейці цього не зробили", - заявив Бессент.
Також чиновник наголосив, що Європа досі купує продукцію індійських нафтопереробних заводів, вироблену з російської нафти.
"Тому нам потрібна певна координація. І якщо ми хочемо мати єдиний фронт, який дасть президенту Трампу максимальний вплив, то я думаю, що наші європейські колеги повинні зробити свій внесок", - зазначив голова Мінфіну США.
Крім того, він не виключив, що США запровадять санкції проти Китаю. А саме Бессент сказав, що "на столі перебувають всі варіанти", відповідаючи на питання про можливі обмеження проти КНР.
Нагадаємо, санкції США змусили нафтопереробні заводи Індії шукати інших постачальників сировини, ігноруючи російський продукт.
За даними джерел, індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Ці обмеження стали відповіддю на безперервний імпорт російської нафти.
Однак у МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.