"Пора избавиться от связи с Москвой": Пышный рассказал, когда "копейки" заменят на "шаги"

Украина заменит текущее название разменной монеты с "копеек" на "шаги" в рамках денежной реформы уже в 2025 году. Этот шаг станет последним в отходе от символического доминирования России.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, которого цитирует Reuters .

Он отметил, что заимствованное из русского название "копейка" используют только в трех постсоветских странах: Украине, России и Беларуси.

Замена этого названия позволит избавиться от любой связи с Россией. Термин "шаг" использовался как денежная единица в Украине в 16-17 веках, а также во время Украинской революции 1917-1921 годов.

"Мы должны наконец завершить денежную реформу и избавиться от любого родства, любой связи с Москвой. Потому что у нас есть свое (название, - ред.). И пришло время наконец его вернуть", - подчеркнул Пышный.

Он добавил, что сейчас Верховная Рада готовится к обсуждению соответствующего законопроекта. Нацбанк проводит публичные обсуждения и мероприятия для повышения осведомленности украинцев.

По словам Пышного, замена названия разменной монеты не повлечет дополнительной нагрузки на бюджет. Он сообщил, что будет заменена только одна монета, которая находится в обращении, - 50 "шагов".

Стоит добавить, что сейчас в украинском обращении находится почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек. При этом Нацбанку ежегодно необходимо дополнительно их чеканить, чтобы поддерживать качество наличного обращения.