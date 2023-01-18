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Время для ATACMS настало. Подоляк призвал передать Украине дальнобойные ракеты

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, поскольку это позволит сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, сегодня, 18 января, в СМИ появилась информация, что США готовят очередной большой пакет военной помощи в Украине, но танки в него включать не планируют.

Также мы писали, что, по словам заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля, его страна признает потребность Украины в дальнобойных ракетах.

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