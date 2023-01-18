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Час для ATACMS настав. Подоляк закликав передати Україні далекобійні ракети

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україні необхідно надати далекобійні ракети ATACMS, оскільки це дозволить зберегти тисячі життів бійців ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Дальнобійні ракети дозволять Україні ефективно знищувати російську логістику на окупованих територіях: тилові склади, техніку, командні пункти. Це дозволить нам зберегти тисячі життів своїх солдатів і зірве архітектуру російського наступу. Час для ATACMS настав. Чого ми чекаємо?", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що США готують черговий великий пакет військової допомоги в Україні, але танки до нього не включатимуть.

Також ми писали, що, за словами заступника глави Пентагону США з політичних питань Коліна Каля, його країна визнає потребу України в далекобійних ракетах.

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