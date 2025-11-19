Свириденко: скорейшее принятие бюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ

Кабинет министров Украины и делегация Международного валютного фонда обсудили проект государственного бюджета на 2026 год. Принятие бюджета важно для того, чтобы получить новую финансовую помощь от МВФ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщила по итогам встречи премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко напомнила, что миссия МВФ, правительство и Национальный банк Украины в Киеве работают над новой программой расширенного финансирования на период 2026-2029. Она нужна для поддержания стабильности Украины в условиях войны против российских оккупантов.

"Сообщили о плане действий правительства для перезагрузки системы управления в энергетической отрасли, в частности запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и начало аудита компании. В то же время в плановом режиме проводим конкурсы во всех ключевых государственных предприятий сферы энергетики", - отметила она.

Еще один важный момент - правительство и МВФ обсудили проект государственного бюджета Украины на 2026 год, который уже находится на рассмотрении Верховной Рады. Свириденко подчеркнула, что принятие бюджета как можно скорее необходимо для утверждения новой программы.

"Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря. Должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить надлежащее финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года", - резюмировала премьер.