ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Свириденко: скорейшее принятие бюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ

Украина, Среда 19 ноября 2025 17:18
UA EN RU
Свириденко: скорейшее принятие бюджета-2026 необходимо для новой программы МВФ Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины и делегация Международного валютного фонда обсудили проект государственного бюджета на 2026 год. Принятие бюджета важно для того, чтобы получить новую финансовую помощь от МВФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщила по итогам встречи премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко напомнила, что миссия МВФ, правительство и Национальный банк Украины в Киеве работают над новой программой расширенного финансирования на период 2026-2029. Она нужна для поддержания стабильности Украины в условиях войны против российских оккупантов.

"Сообщили о плане действий правительства для перезагрузки системы управления в энергетической отрасли, в частности запуск конкурса на новый состав наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и начало аудита компании. В то же время в плановом режиме проводим конкурсы во всех ключевых государственных предприятий сферы энергетики", - отметила она.

Еще один важный момент - правительство и МВФ обсудили проект государственного бюджета Украины на 2026 год, который уже находится на рассмотрении Верховной Рады. Свириденко подчеркнула, что принятие бюджета как можно скорее необходимо для утверждения новой программы.

"Вместе с партнерами из МВФ выразили надежду, что голосование за документ состоится не позднее 2 декабря. Должны сделать все необходимое, чтобы обеспечить надлежащее финансирование оборонных и социальных потребностей государства уже с начала 1 квартала 2026 года", - резюмировала премьер.

Фото: Telegram

Государственный бюджет на 2026 год: детали

В октябре Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении. Главными расходами бюджета будут оборонные. При этом бюджетный комитет при рассмотрении проекта рекомендовал внести ряд правок, касающихся оборонной сферы и прочего.

После этого 5 ноября Кабмин подал ко второму чтению бюджет-2026 с увеличенными расходами. Однако в Раде перенесли голосование за него: предполагается, что оно состоится 1 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко МВФ Украина Госбюджет
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского